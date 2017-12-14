بالفيديو.. أخصائي أمراض صدر : الشيشة العادية أكثر خطورة من الإلكترونية
قال استشاري أمراض الصدر والربو النشمي العنزي إن الشيشة الإلكترونية تتميز عن العادية بميزة وحيدة، وهي عدم الحصول على الدخان من عملية احتراق المادة الحرارية.
أوضح العنزي أن الدخان الذي يحدث في الشيشة العادية عن طريق الاحتراق يتكون من 3 أنواع من الأدخنة؛ الأول ينجم عن احتراق المادة الفعالة، والثاني هو ما ينفثه المدخن، والثالث هو الخليط بينهما، بينما ينتج عن الشيشة الإلكترونية دخان واحد، وهو الذي يحدث عن طريق التبخير.
وأكد العنزي، أن الاثنان يمثلان خطورة، وإن كانت العادية هي الأكثر خطورة حتى الآن لدخانها المحترق.
د. النشمي العنزي .. استشاري صدرية وربو : هذا هو الفارق بين الشيشة العادية والشيشة الإليكترونية #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/T8qm3J0apK
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23993 ] نشر منذ 12 دقيقة
كلها مافيها خير🤗