بالفيديو.. أخصائي أمراض صدر : الشيشة العادية أكثر خطورة من الإلكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال استشاري أمراض الصدر والربو النشمي العنزي إن الشيشة الإلكترونية تتميز عن العادية بميزة وحيدة، وهي عدم الحصول على الدخان من عملية احتراق المادة الحرارية.

أوضح العنزي أن الدخان الذي يحدث في الشيشة العادية عن طريق الاحتراق يتكون من 3 أنواع من الأدخنة؛ الأول ينجم عن احتراق المادة الفعالة، والثاني هو ما ينفثه المدخن، والثالث هو الخليط بينهما، بينما ينتج عن الشيشة الإلكترونية دخان واحد، وهو الذي يحدث عن طريق التبخير.

وأكد العنزي، أن الاثنان يمثلان خطورة، وإن كانت العادية هي الأكثر خطورة حتى الآن لدخانها المحترق.