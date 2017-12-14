تأهيل 800 مواطن ومواطنة لوظائف الاتصالات وتقنية المعلومات

فاطمة المالكي(صدى):

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات STC، مذكرة تفاهم لتدريب 800 مواطن ومواطنة من خريجي جامعات المملكة وبرنامج الابتعاث الخارجي، على مدى أربع سنوات.

وتسعى الاتفاقية التي وقعَت بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC الدكتور خالد بن حسين البياري، إلى تعزيز التعاون بين الجهتين لتنفيذ مبادرات تنمية رأس المال البشري المتخصص في القطاع وتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

تشمل الاتفاقية تخصيص برنامج تدريبي في الرياض لمدة أربع سنوات في العديد من التخصصات المطلوبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لمن تنطبق عليهم الشروط من الجنسين، من خريجي الجامعات المحلية والأجنبية المعترف بها ضمن برنامج الابتعاث في المملكة.