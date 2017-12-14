شرطة الجوف تضبط عدد من المخالفات في حملة وطن بلا مخالف

سهو الهشال(صدى):

شرطة منطقة الجوف تستمر بالحملات التفتيشية ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف). برفقة بعض الإدارات الحكومية.

حيث تم تنفيذ حملة على معرض الصناعات الوطنية مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٥-٣-١٤٣٩ هـ بقوة ممثلة بقوة الضبط الميداني ومفتشي وزارة التجارة ومكتب العمل. وضبط عددا من مخالفي نظام العمل من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من القطع المخالفة لنظام وزارة التجارة وسلمت لجهات الاختصاص.

كذلك نفذت حملة صباح يوم الخميس الموافق ٢٦-٣-١٤٣٩ هـ بضاحية قارا بقوة متمثلة بقوة الضبط الميداني، قوة المهمات والواجبات الخاصة، إدارة المرور، إدارة دوريات الأمن، ومفتشي مكتب العمل ووزارة التجارة وضبط عددا من مخالفي نظام العمل ومصادرة مجموعة من القطع المخالفة لنظام وزارة التجارة وأحيلت للجهة المختصة، والله الموفق.