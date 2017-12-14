” قرقاش ” : القيادة السعودية هي بوصلة عملنا لمواجهة الإرهاب

أبوظبي(صدى):

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ” إن القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، ومعا سننجح وننتصر ” .

وأضاف ” قرقاش ” ، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن حزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخرًا فك إرتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي، متابعًا ” أمامنا فرصة لإختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة و إستقرارها ” .