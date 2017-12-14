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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين بالحديدة

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين بالحديدة
فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إحباط محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية ، اليوم الخميس ، بمديرية الخوخة الساحلية في الحديدة الواقعة غرب اليمن .

ودارت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة وبمشاركة مقاتلات التحالف العربي ، وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين وتدمير عدد كبير من معداتهم العسكرية .

وشنت مقاتلات التحالف العربي بدورها عدة غرات على الحوثيين بمديرية الجراحي ، فضلًا عن قصف مواقع المليشيا بمديرتي التحيتا شمالي وحيس شرقي الخوخة .


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