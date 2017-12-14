وفاة شخص إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة في العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اصطدام مركبة بعٰمود إنارة نتيجة إنحرافها في العاصمة المقدسة على طريق الساحل.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية،إأن إصطدام المركبة حدث بسبب الإنشغال بغير الطريق، حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 2.