وفاة شخص إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة في العاصمة المقدسة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اصطدام مركبة بعٰمود إنارة نتيجة إنحرافها في العاصمة المقدسة على طريق الساحل.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية،إأن إصطدام المركبة حدث بسبب الإنشغال بغير الطريق، حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 2.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23993 ] نشر منذ 19 دقيقة
دعسة البنزين تحت رجلينك
والطاره بين يدينك
وعقلك براسك وتعرف خلاصك
تبي تموت مع السلامة يوم يوم وينسونك الناس
تبي تعيش
امش على هونك وركز زين🤔