  • الخميس 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. أمانة المدينة تضبط أغذية فاسدة بالحرم وتغلق 3 محلات
  • نشر : منذ 49 دقيقة
  • 1٬420
  • 0
  • حوادث

بالصور.. أمانة المدينة تضبط أغذية فاسدة بالحرم وتغلق 3 محلات

بالصور.. أمانة المدينة تضبط أغذية فاسدة بالحرم وتغلق 3 محلات
نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المدينة من مواصلة حملتها التصحيحية في نطاق بلدية الحرم ، حيث قامت بزيارة اثنين من المنشآت الصحية بالإضافة إلى 5 محلات تجارية .

وكشفت الفرق الرقابية التابعة للأمانة عن وجود كميات كبيرة من المواد الفاسدة ، مما أسفر عن إتلاف 21 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن تدني مستوى النظافة ببعض المحلات .

ومن جانبها ، طبقت أمانة المدينة لائحة الغرامات بحق المحلات المُخالفة ، وقامت بإغلاق 3 محلات ضبطت مخالفتها للأنظمة والاشتراطات .

 


الوسوم:, , , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *