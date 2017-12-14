بالصور.. أمانة المدينة تضبط أغذية فاسدة بالحرم وتغلق 3 محلات

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المدينة من مواصلة حملتها التصحيحية في نطاق بلدية الحرم ، حيث قامت بزيارة اثنين من المنشآت الصحية بالإضافة إلى 5 محلات تجارية .

وكشفت الفرق الرقابية التابعة للأمانة عن وجود كميات كبيرة من المواد الفاسدة ، مما أسفر عن إتلاف 21 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن تدني مستوى النظافة ببعض المحلات .

ومن جانبها ، طبقت أمانة المدينة لائحة الغرامات بحق المحلات المُخالفة ، وقامت بإغلاق 3 محلات ضبطت مخالفتها للأنظمة والاشتراطات .