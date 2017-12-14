” تحالف دعم الشرعية ” : يجب محاسبة إيران على تهريب الأسلحة للحوثيين
أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن تدخل إيران في اليمن لا يقتصر على الصواريخ الباليستية، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف تجاوزات إيران في العالم.
وأشار ” المالكي ” ، إلى أن يجب محاسبة إيران على تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكدًا أننا ملتزمون بإعادة الشرعية في اليمن رغم التدخلات الإيرانية.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 23 دقيقة
دام الحوثيين اطلق الصواريخ علينا من اليمن نطلق صواريخ على الرافضة المجوس من اليمن على ايران
سهله مايبيلها تدخل دولي ولا احد يدري مثل خبثهم عيال المتعه