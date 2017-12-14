” تحالف دعم الشرعية ” : يجب محاسبة إيران على تهريب الأسلحة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن تدخل إيران في اليمن لا يقتصر على الصواريخ الباليستية، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف تجاوزات إيران في العالم.

وأشار ” المالكي ” ، إلى أن يجب محاسبة إيران على تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكدًا أننا ملتزمون بإعادة الشرعية في اليمن رغم التدخلات الإيرانية.