الأحوال الشخصية توثق عقد زواج مواطن من مغربية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

قامت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، اليوم الخميس، بتوثيق عقد زواج مواطن من امرأة مغربية.

ويشترط عقد الزواج إثبات مؤخر صداق قيمته 10 ملايين ريال؛ بما يعني عدم الطلاق إلا بدفع ذلك المبلغ الكبير، رغم أن عقد الزواج كان بمهر مقداره ” ريال واحد ” فقط.

وقالت مصادر إن وكيل الزوجة، جاء إلى المحكمة برفقة الزوج ، لإبرام عقد النكاح عند القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.