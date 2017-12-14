الأحوال الشخصية توثق عقد زواج مواطن من مغربية بالرياض
قامت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، اليوم الخميس، بتوثيق عقد زواج مواطن من امرأة مغربية.
ويشترط عقد الزواج إثبات مؤخر صداق قيمته 10 ملايين ريال؛ بما يعني عدم الطلاق إلا بدفع ذلك المبلغ الكبير، رغم أن عقد الزواج كان بمهر مقداره ” ريال واحد ” فقط.
وقالت مصادر إن وكيل الزوجة، جاء إلى المحكمة برفقة الزوج ، لإبرام عقد النكاح عند القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23993 ] نشر منذ 60 دقيقة
والله المغربيات يستاهلن
تموت عشانهن بعد
مو ملايين وبس
الف مبروك يعريس🤗🤗🤗
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 57 دقيقة
المقدم ريال..
والمؤخر ١٠ مليون…
واضح ان هياط مطافيق..
ابو داود[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 51 دقيقة
هل الزواج كان بتصريح من وزارة الداخليه واذا كان بتصريح لماذا يوثق من محكمة الاحوال الشخصيه
ابو راكان[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 51 دقيقة
راح الخروف فيها
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10170 ] نشر منذ 50 دقيقة
ع هونك ي سعد … 😀
المشكلة انكم اذا جيتو تتزوجون تستكثرؤن ال ١٠٠ الف ع بنت بلدكم
بس الاجنبيات تدفعون لهم ماوراكم ودونكم ..
عموما الله يخسره اذا قصده التباهي والتفشخر قدام الناس
😄😄
العدناني[ عدد التعليقات: 1852 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله اللي ورطه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23993 ] نشر منذ 37 دقيقة
أسومه
هذا وعد مني إذا أعرست
لأنزل لكم تفاصيل زواجي كامله
من طقطق الى السلام عليكم
وأنشر الخبر هنا فاالصحيفة صوت وصورة
ووعد مني ماأخلي أهل العروسة يشرطون علي
لأني أعرف اشلون أجمل نفسي وأجملهم قدام الناس🤗🤗🤗
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10170 ] نشر منذ 18 دقيقة
ههه تم الله يرزقكك ويوفقكك ☺🌺🦋