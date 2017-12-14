بالصور.. بلدية طريف تضبط مستودع مواد غذائية ومصنع للتبغ

خالد الضبيبي(صدى):

بلدية محافظة طريف بالتعاون مع الدوريات الامنية و فرع وزاره التجارة تضبط مستودع مواد غذائية ومصنع للتبغ وتصادر ٥ طن مواد غذائية فاسدة تديره عمالة وافده .

بمتابعة مستمرة من رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي وبوقوف ميداني من مدير صحة البيئة الاستاذ سطام بن عايد المنفي.

نفذت ادارة الخدمات في بلدية محافظة طريف ممثلة بقسم صحة البيئة وبالتعاون مع الدوريات الامنية وفرع وزاره التجارة مساء هذا اليوم جولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة .

وتم خلال الجولة ضبط مستودع مواد غذائية ومصادرة ٥ طن من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي اضافة الى مصنع للتبغ تديره عمالة مخالفة و تمت مصادرتها وإتلافها واتخذت الاجراءات النظاميه بحق المخالفين حسب الانظمة والتعليمات .

كما تؤكد بلدية محافظة طريف للجميع حرص البلدية على عدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال صحة الانسان .