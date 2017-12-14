” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد منتجات الطيور من 4 دول

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارًا برفع الحظر المؤقت الذي فرضته بسبب إنفلونزا الطيور على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 4 دول ، اليوم الخميس .

ومن جانبه ، أشار مدير عام إدارة مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي ، إلى أن الوزارة رفعت الحظر عن دول اليونان والتشيك وموزمبيق ورومانيا .

وأوضح ” الحربي ” أن رفع الحظر جاء على خلفية تقارير صدرت من المنظمة العالمية للصحة والتي أكدت على عدم تسجيلها لبؤر جديدة لمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك الدول خلال الشهور الثلاثة الماضية .