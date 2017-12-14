خطيبة الأمير هاري تنتهي من كتابة مذكراتها قريبًا

أماني الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر، أن الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، نجل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، تستعد لكتابة مذكراتها التي تخص حياتها في كتاب ستشهده الأسواق قريبا.

بحسب المصادر، فإن من سيتولى كتابة الكتاب، هو البريطاني أندرو مورتون، الذي سبق وأن طرح كتابا عن الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير هاري.

وسيحمل الكتاب الجديد اسم ” ميغان ” ، ويهدف إلى إلقاء نظرة على حياة ميغان ماركل، البالغة من العمر 36 عاما، بما في ذلك التحديات التي واجهتها كثنائية العرق، وصعودها للشهرة في هوليوود، وعلاقة حبها بالأمير هاري، والتي تطورت إلى خطوبة ملكية.