مصرع وإصابة 24 في حادث تصادم قطار وأتوبيس مدرسي بجنوب فرنسا

باريس(صدى):

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 أخرين، في حادث تصادم أتوبيس مدرسة وقطار جنوب فرنسا بالقرب من الحدود الإسبانية.

وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية، إن القطار كان يسير بسرعة 80 كم/ساعة، وقت وقوع الحادث، وكان على متنه 25 شخصًا أصيب منهم 3 بجروح خطيرة.

وقالة وزيرة النقل الفرنسية، اليزابيث بورن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها تتجه مباشرة إلى مكان الحادث.

ووجه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، تعازيه فى ضحايا الحادث ” أفكارى تذهب لضحايا هذا الحادث الرهيب، وتبذل الدولة كل ما فى وسعها لدعم عملية الإنقاذ ” .

وتم إرسال حوالى 70 من رجال الاطفاء، و4 مروحيات بالإضافة إلى اطباء طوارئ إلى موقع الحادث، ولاتزال عملية الإنقاذ مستمرة.