أنفاق معقدة في كوريا الشمالية تهدد أمريكا وجارتها الجنوبية

بيونج يانج(صدى):

على الرغم من امتلاك كوريا الشمالية لمعدات عسكرية تقليدية إلا أنها تمكنت من أن تمثل تهديدًا كبيرًا لجارتها الجنوبية بالصواريخ والأسلحة المدفعية بعيدة المدى ، إلا أن ما يمثل الخطر الأكبر على أمريكا هو شبكة الأنفاق المعقدة لدى ” الشمالية ” والتي يمكن أن تسيطر على الجنود الأمريكيين في أي مواجهات برية ضدها .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فهناك مؤشر إنذار لكوريا الجنوبية من استخدام كوريا الشمالية لهذه الأنفاق في غزوها ، في حال شنت أمريكا أو كوريا الجنوبية أي هجوم بري عليها سواء مدفعي أم صاروخي .

وأشارت وسائل الإعلام أنه يمكن التصدي لأزمة الاتصال بين الجنود فوق وتحت سطح الأرض ، وهو ما قد يؤدي إلى تحديات جديدة صعبة من المحتمل أن يواجهها الجنود في حروبهم البرية .