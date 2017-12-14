أنفاق معقدة في كوريا الشمالية تهدد أمريكا وجارتها الجنوبية
على الرغم من امتلاك كوريا الشمالية لمعدات عسكرية تقليدية إلا أنها تمكنت من أن تمثل تهديدًا كبيرًا لجارتها الجنوبية بالصواريخ والأسلحة المدفعية بعيدة المدى ، إلا أن ما يمثل الخطر الأكبر على أمريكا هو شبكة الأنفاق المعقدة لدى ” الشمالية ” والتي يمكن أن تسيطر على الجنود الأمريكيين في أي مواجهات برية ضدها .
ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فهناك مؤشر إنذار لكوريا الجنوبية من استخدام كوريا الشمالية لهذه الأنفاق في غزوها ، في حال شنت أمريكا أو كوريا الجنوبية أي هجوم بري عليها سواء مدفعي أم صاروخي .
وأشارت وسائل الإعلام أنه يمكن التصدي لأزمة الاتصال بين الجنود فوق وتحت سطح الأرض ، وهو ما قد يؤدي إلى تحديات جديدة صعبة من المحتمل أن يواجهها الجنود في حروبهم البرية .
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