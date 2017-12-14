” آفاق ” لعلوم الفضاء ترصد حدث تساقط شهب التوأميات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توجه فريق من أعضاء جمعية آفاق لعلوم الفضاء إلى إحدى المناطق المظلمة خارج ” الطائف ” لرصد أحداث تساقط زخات وشهب التوأميات التي تبلغ ذروتها في مثل هذا اليوم 14 من ديسمبر الجاري ، حيث بدأ التوثيق منذ الساعة 11 مساءًا أسفل عقبة المحمدية بالشفا .

واستمر رصد الفريق للحدث إلى الساعة الرابعة فجرًا ، حيث كشفت عن عشرات الشهب التي تسقط على الأرض في منظر ساحر بدرجة عالية من اللمعان .

ووفقاً لما ذكره المشرف على جمعية آفاق الدكتور شرف السفياني ، فإنه قد انطلقت كرة نارية أضاءت السماء بشكل واضح ، في تمما الساعة الثالثة فجرًا ، حيث تأتي هذه الشهب من مخلفات المذنب ” فيثون ” والتي تمثل فتات صخري متناثر أثناء رحلته حول الشمس ، ومن ثم يحترق هذا الفتات نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي ليخلق الومضة الساحرة التي يراها الناس في صورة شهب .