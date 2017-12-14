الحكومة البلجيكية تصدر قرار يُعاقب أميرًا بسبب مخالفة

بروكسل(صدى):

قدمت الحكومة البلجيكية، الخميس، مقترحا لمجلس النواب يقضي بمعاقبة شقيق الملك، بتقليص مخصصاته بنسبة 15%، العام المقبل 2018.

ويذكر أن سبب هذا الإجراء يرجع إلى قيام الأمير لوران البالغ من العمر 54 عاما، وهو شقيق الملك فيليب، نشر صورة له بزي عسكري التقطت أثناء حفل للسفارة الصينية في بروكسل، بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وسيعاقب الأمير بحجب 15%، من مخصصاته السنوية البالغة 300 ألف يورو، على أن يطبق ذلك ف 4 العام المقبل فقط.