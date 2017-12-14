لتحقيق النظام .. إدارة مهرجان الإبل تخصص لجنة قانونية للمراقبة

عادل الحربي(صدى):

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة قانونية للعمل على متابعة جميع الإجراءات لمزايين الإبل والتأكد من قرارات اللجان العاملة والتدقيق في صحتها .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي ، أن إدارة المهرجان تحرص على العمل الجماعي التكاملي بين جميع اللجان المختصة في المهرجان ، حيث سيكون للجنة المختصة بالفعالية الأكبر التي تتمثل في أشواط المزايين مكتب خاص في الموقع .

وأشار ” البقمي ” إلى أن الإدارة بذلت جهودًا واسعة في تجهيز مراحل أشواط المزايين بشكل منظم ، حيث سيكون هناك تصوير لتوثيق دخول الإبل المُشاركة في مضمار المُنافسة ، مضيفًا أنه سيتم إعلان جدول مخصص لوقت دخول الإبل خلال الفترة المقبلة ويجب متابعته والالتزام به لتحقيق العدل والنظام .