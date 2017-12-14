لتحقيق النظام .. إدارة مهرجان الإبل تخصص لجنة قانونية للمراقبة
خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة قانونية للعمل على متابعة جميع الإجراءات لمزايين الإبل والتأكد من قرارات اللجان العاملة والتدقيق في صحتها .
ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي ، أن إدارة المهرجان تحرص على العمل الجماعي التكاملي بين جميع اللجان المختصة في المهرجان ، حيث سيكون للجنة المختصة بالفعالية الأكبر التي تتمثل في أشواط المزايين مكتب خاص في الموقع .
وأشار ” البقمي ” إلى أن الإدارة بذلت جهودًا واسعة في تجهيز مراحل أشواط المزايين بشكل منظم ، حيث سيكون هناك تصوير لتوثيق دخول الإبل المُشاركة في مضمار المُنافسة ، مضيفًا أنه سيتم إعلان جدول مخصص لوقت دخول الإبل خلال الفترة المقبلة ويجب متابعته والالتزام به لتحقيق العدل والنظام .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين
العالم وصل المريخ…
وربعنا همهم البراعييين