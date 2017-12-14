النصر يتعادل مع الفيصلي إيجابيًا

الرياض(صدى):

أنقذ محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر فريقه من الخسارة أمام الفيصلي بعد تسجيله هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 واحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بأفضلية لأصحاب الأرض الذين فرضوا سيطرتهم مبكراً في حين أغلق الفيصلي مناطقه الدفاعية ووضح اعتماده على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص للنصر وتحديداً لمهاجمه محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة متقنة أمام المرمى من زميله المغربي محمد فوزير الا أنه مررها بشكل خاطئ لتصل لمدافع الفيصلي سعيد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 43 نجح مهاجم الفيصلي اسلام سراج بتسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله محمد مجرشي في شباك الحارس وليد عبدالله.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الأرجنتيني غوستافو كونتيرس بالثنائي شايع شراحيلي والبرازيلي ليوناردو بيريرا كبديلين لعبد العزيز الجبرين والليبيري ويليام جيبور.

وكثف النصر هجومه على مرمى الفيصلي وأهدر مهاجمه محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري أمام المرمى إلا أنه تباطئ ليمسكها الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله خالد الغامدي وحول الكرة برأسه إلا أنه أصابت القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 60 سنحت فرصة خطيرة للنصر حينما تلقى لاعبه يحيى الشهري تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المصري حسام غالي ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر مرة أخرى.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد لاعبه البرازيلي ليوناردو بيريرا أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد الجميعة ليواجه المرمى ويسدد الكرة الا أنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وعند الدقيقة 88 نجح مهاجم النصر محمد السهلاوي بتسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي ليوناردو العائدة من القائم الأيسر ويحول الكرة برأسه في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إلى 24 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز الرابع.