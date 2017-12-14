شرطة الرياض تضبط صاحب الفيديو المحتوي علي عبارات خارجة

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة الرياض، في ضبط شاب في العقد الثالث من العمر، المشار إليه في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي علي عبارات خارجة عن الآداب العامة.

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة الى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي اشتملت المقاطع على عبارات خارجه عن الآداب العامة والأنظمة المرعيه ، ما أثار استياء الجميع.

عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه (مواطن / في العقد الثالث من العمر) ، جرى ايقافه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم، وفقاً لنظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.