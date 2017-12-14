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فريق دعم الموهبة يزور المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد للعيون

فريق دعم الموهبة يزور المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد للعيون
سعيد العجل(صدى):

قام فريق دعم الموهبة بزياره المرضي المنومين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحت شعار مبادرة #فرحتكم_واجبنا .

وذكرت قائد الفريق الأستاذه ايناس بنت حسن ، أن الهدف من الزيارة هي ادخال الفرح السرور كما انه حق وواجب والدعاء لهم بالشفاء العاجل حيث تم زيارة الاطفال وكبار السن المنومين وتوزيع الهدايا وباقات الورد .

وعبرت قائدة الفريق عن شكرها وامتنانها لادارة المستشفى على اتاحتهم هذه الفرصه ولا ننسى الشكر الجزيل للمتطوعات على جهودهم وهم هند العتيبي ،وردة الاحمري ، جواهر الاحمري ،عبير الحيان .


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