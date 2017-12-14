هيلي : صواريخ الحوثي التي استهدفت المملكة ” إيرانية “

نايف السالم(صدى):

كشفت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمن، اليوم الخميس، عن أن أجزاء من الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على المملكة تؤكد أنه صنع في إيران.

وقالت هيلي : لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها، موكدة أن إيران تعمل على إشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: لا يوجد تحسن في سلوك إيران ودعمها للإرهاب متواصل، قائلة أن وزير الدفاع الأميركي سيعلن عن إجراءات جديدة ضد إيران بسبب سلوكها العدائي.