بالفيديو.. الأمير نايف لـ ” صدى ” : الله يوفقكم واتمنى لكم مزيد من التطور

بدر الحارثي(صدى):

رصدت عدسة كاميرا ” صدى ” ، كلمة لـ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن منصور بن نايف بن عبدالعزيز لصحيفة صدى.

وقال الأمير نايف، عندما طلب منه مراسل ” صدى ” ، أن يقول كلمة للصحيفة : الله يوفقكم إن شاء الله، وبالمزيد من التقدم والتطور.