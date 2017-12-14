بالفيديو.. الأمير نايف لـ ” صدى ” : الله يوفقكم واتمنى لكم مزيد من التطور
رصدت عدسة كاميرا ” صدى ” ، كلمة لـ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن منصور بن نايف بن عبدالعزيز لصحيفة صدى.
وقال الأمير نايف، عندما طلب منه مراسل ” صدى ” ، أن يقول كلمة للصحيفة : الله يوفقكم إن شاء الله، وبالمزيد من التقدم والتطور.
معاوية[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 20 دقيقة
الامير نايف الله يرحمه ماعنده ولد اسمه منصور
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23978 ] نشر منذ 17 دقيقة
صحيفة صدى
آه ياصحيفة صدى
حب حياااااااااااتي أنتي😘😘😘
رحم الله الأمير نايف.