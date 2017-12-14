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بالفيديو.. الأمير نايف لـ ” صدى ” : الله يوفقكم واتمنى لكم مزيد من التطور

بالفيديو.. الأمير نايف لـ ” صدى ” : الله يوفقكم واتمنى لكم مزيد من التطور
بدر الحارثي(صدى):

رصدت عدسة كاميرا ” صدى ” ، كلمة لـ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن منصور بن نايف بن عبدالعزيز لصحيفة صدى.

وقال الأمير نايف، عندما طلب منه مراسل ” صدى ” ، أن يقول كلمة للصحيفة : الله يوفقكم إن شاء الله، وبالمزيد من التقدم والتطور.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 20 دقيقة

الامير نايف الله يرحمه ماعنده ولد اسمه منصور

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