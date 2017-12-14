شاهد.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاد منيرة أم مسعود

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي لفنان العرب محمد عبده وهو يغني أغنية بمناسبة يوم الميلاد لامرأة تُكنى ” أم مسعود ” واسمها منيرة.

وأظهر مقطع الفيديو، فنان العرب يغني بعفوية ” سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا منيرة ” .

أثار مقطع الفيديو الذي نُشر على ” سناب شات ” ، فضولا واسعا وبين عدد كبير من نشطاء مواقع التدوينات ” تويتر ” .