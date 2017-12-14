  • الخميس 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. شاهد.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاد منيرة أم مسعود

شاهد.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاد منيرة أم مسعود

شاهد.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاد منيرة أم مسعود
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي لفنان العرب محمد عبده وهو يغني أغنية بمناسبة يوم الميلاد لامرأة تُكنى ” أم مسعود ” واسمها منيرة.

وأظهر مقطع الفيديو، فنان العرب يغني بعفوية ” سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا منيرة ” .

أثار مقطع الفيديو الذي نُشر على ” سناب شات ” ، فضولا واسعا وبين عدد كبير من نشطاء مواقع التدوينات ” تويتر ” .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *