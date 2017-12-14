شاهد.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاد منيرة أم مسعود
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي لفنان العرب محمد عبده وهو يغني أغنية بمناسبة يوم الميلاد لامرأة تُكنى ” أم مسعود ” واسمها منيرة.
وأظهر مقطع الفيديو، فنان العرب يغني بعفوية ” سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا أم مسعود.. سنة حلوي يا منيرة ” .
أثار مقطع الفيديو الذي نُشر على ” سناب شات ” ، فضولا واسعا وبين عدد كبير من نشطاء مواقع التدوينات ” تويتر ” .
والله مانعرفها بس ابو عبده غنا لها وسنينك سعادة يارب
يامنيرة امً اسعود#سنه_حلوه_يا_ام_سعود pic.twitter.com/pYo67nj3mX
— فايز المالكي (@fayez_malki) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧
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