سمير جعجع للبنانيين : قمنا بما علينا والباقي عليكم

بيروت(صدى):

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، أن قيادات الدولة بذلت مجهودات واسعة لإقرار قانون جديد يفيد بانتخاب رئيس جديد للبلاد .

وعلق ” جعجع ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا ” أيّتها اللبنانيات، أيّها اللبنانيون، نحن قمنا بما علينا، أمّا الباقي فعليكم. ربيع لبنان الآن بين أيديكم ” .

واستطرد حديثه قائلًا ” لقد بذلنا كلّ الجهد لانتخاب رئيس جديد ، واستنبطنا الحلول فأقرّينا قانون انتخاب جديد عادل يضع مصيركم بين أيديكم، فهلمّوا لنجدة أنفسكم بأنفسكم ” .