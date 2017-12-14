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برامج تأهيل للتوظيف بالشركة السعودية للكهرباء

برامج تأهيل للتوظيف بالشركة السعودية للكهرباء
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن حاجتها لخريجي الثانوية العامة والكليات من التخصص التقني والصناعي ومجال الاتصالات ، والمعاهد الفنية التي تتمثل في الإدارة العامة والتقني السعودي للخدمات البترولية والوطني التقني لشغل مجموعة من البرامج التي تؤهل للالتحاق بوظائف مختلفة .

وتمثلت البرامج المطلوبة في برنامج التدريب الصناعي ، و برنامج التوظيف المباشر لخريجي الكليات والمعاهد من تخصصات محددة ، وأشارت إلى رابط الكتروني للتقديم ومعرفة التفاصيل حول البرامج المُتاحة من خلال البريد الإلكتروني : www.se.com.sa\Nh

وتقدم الشركة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب وراتب شهري ثابت بعد انتهاء فترة البرنامج التأهيلي بالإضافة غلى مجموعة كبيرة من المزايا للملتحقين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5553 ] نشر منذ 36 دقيقة

لابد من تقنين مصاريف هذه الشركة وكذلك الاتصالات والمياه مباني 7 نجوم مكلفة جدا ورواتب عالية سيارات مختلف الموديلات واخر من يتحمل هذه المصاريف هو ألمواطن يدفعها من دم قلبه

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