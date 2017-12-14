برامج تأهيل للتوظيف بالشركة السعودية للكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن حاجتها لخريجي الثانوية العامة والكليات من التخصص التقني والصناعي ومجال الاتصالات ، والمعاهد الفنية التي تتمثل في الإدارة العامة والتقني السعودي للخدمات البترولية والوطني التقني لشغل مجموعة من البرامج التي تؤهل للالتحاق بوظائف مختلفة .

وتمثلت البرامج المطلوبة في برنامج التدريب الصناعي ، و برنامج التوظيف المباشر لخريجي الكليات والمعاهد من تخصصات محددة ، وأشارت إلى رابط الكتروني للتقديم ومعرفة التفاصيل حول البرامج المُتاحة من خلال البريد الإلكتروني : www.se.com.sa\Nh

وتقدم الشركة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب وراتب شهري ثابت بعد انتهاء فترة البرنامج التأهيلي بالإضافة غلى مجموعة كبيرة من المزايا للملتحقين .