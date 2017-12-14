شجاعة مستخدمة في مدرسة الأميرة فهدة تمنع شخص من الدخول

تركي السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف أنه في الساعة 8صباحًا، اليوم الخميس، حاول أحد الأشخاص الدخول إلى مبنى ابتدائية الأميرة فهدة بإسكان الحصمة التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة عبر بواباتها الرئيسية.

وأكد عطيف أن الحارس منع ذلك الشخص من الدخول لينصرف حينها إلا أنه عاد للمدرسة عبر سورها الخلفي الشمالي، حيث فوجئت به المستخدمة داخل الفناء وقامت بدور بطولي للتصدي له ومنعه من الدخول.

وأضاف أن الحارس قام بالتنسيق مع قائدة المدرسة وإخراج ذلك الشخص وتسليمه للشرطة، والتي ستكمل إجراءاتها الأمنية.