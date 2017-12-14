بالصور.. فريق الرائد يتعادل مع القادسية في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق فريقي الرائد والقادسية بهدف وحيد لكلا الفريقين في المباراة التي اقيمت على ملعب الملك عبدالله بالقصيم وذلك ضمن الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأت المباراة بهجوم من الفريق الريداوي وسيطرة شبه تامة على مجريات الشوط الأول وسنحت للفريق المستضيف العديد من الفرص الخطيرة التي لم يتمكن لاعبو فريقه بترجمتها بالشكل الصحيح.

وفي بداية الشوط الثاني استطاع الرائد التقدم بالنتيجة عند الدقيقة الـ 50 تحديداً وذلك بعد تمريره من المحترف ويندر لويز لزميله شيكابلا الذي أسكنها في الزاوية البعيدة.

واستطاع فريق القادسية تعديل النتيجة إثر ركنيه نفذها بيسمارك ليسكنها المدافع المتقدم اوهاويتشي برأسه في شباك الرائد، وذلك عند الدقيقة الـ 77 ، وعلى هذه النتيجة انتهت المباراة ويبقى فريق الرائد متذيل الترتيب بعشر نقاط فيما صعد القادسية للمركز السابع مؤقتاً برصيد سبعة عشر نقطة .