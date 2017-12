شاهد.. تعرض المهاجرين للتعذيب من قبل خفر سواحل ليبيا

تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو ظالم نشر بواسطة منظمة العفو الدولية، يظهر عمليات تعذيب وقتل عمداً لمهاجرين، خلال محاولة إنقاذهم في سواحل المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي.

وأظهر مقطع الفيديو، قارب حرس السواحل الليبي، خلال محاولته إنقاذ مهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي، قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب على متن القارب.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن الحكومات الأوروبية كانت على علم بتعذيب المهاجرين، واتهمت المنظمة أوروبا بالتواطؤ والتورط بما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات خلال محاولات اعتراضهم في سواحل المتوسط، منذ أن عقدت الحكومة الإيطالية صفقة مع الحكومة الليبية من أجل غلق النوافذ البحرية المؤدية إلى أوروبا أمام المهاجرين واللاجئين، وإعادتهم إلى ليبيا.

"They beat me with a rubber hose, because they want money to release me. They called my family while beating me so they would send money."

This is what the EU is complicit in. pic.twitter.com/jRVRF9Xa17

— AmnestyInternational (@amnesty) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧