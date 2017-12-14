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شاب يقتل أخيه المُعاق بسبب المعاش

شاب يقتل أخيه المُعاق بسبب المعاش
القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الشرطة المصرية من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قتل أخيه المُعاق بآلة حادة على رأسه بعدما نشب خلاف بين الطرفين ، مما أسفر عن وفاته .

واشتد الخلاف بين الشقيقين بسبب المعاش الذي يتقاضاه المجني عليه ، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم لأصوات استغاثة تصدر من منزل الشابين ، وبعدما توجهوا إلى هناك وجدا أحد الشقيقين قد فارق الحياة بعدما أغرقته الدماء ، فيما استولى المجرم على مرتب أخيه .

ووفقاً لما ذكرته والدة الشقيقين ، فقد أراد القاتل أن يحصل على معاش أخيه الذي يحصل عليه من إحدى الجمعيات الخيرية والذي يقدر بـ500 جنيه مصري إلا أن الأخير رفض منحه له .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39926 ] نشر منذ 55 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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