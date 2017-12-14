شاب يقتل أخيه المُعاق بسبب المعاش

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الشرطة المصرية من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قتل أخيه المُعاق بآلة حادة على رأسه بعدما نشب خلاف بين الطرفين ، مما أسفر عن وفاته .

واشتد الخلاف بين الشقيقين بسبب المعاش الذي يتقاضاه المجني عليه ، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم لأصوات استغاثة تصدر من منزل الشابين ، وبعدما توجهوا إلى هناك وجدا أحد الشقيقين قد فارق الحياة بعدما أغرقته الدماء ، فيما استولى المجرم على مرتب أخيه .

ووفقاً لما ذكرته والدة الشقيقين ، فقد أراد القاتل أن يحصل على معاش أخيه الذي يحصل عليه من إحدى الجمعيات الخيرية والذي يقدر بـ500 جنيه مصري إلا أن الأخير رفض منحه له .