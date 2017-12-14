إحصاءات مرعبة لقتل النساء في المكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

أفادت دراسة حديثة، إحصائيات ” مخيفة ” للعنف المميت ضد النساء، مشيرة إلى مقتل 2746 امرأة في المكسيك عام 2016، بمعدل 7 قتيلات يوميا، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع سنة 2015.

وأشار معدو الدراسة الذين حللوا تطور عمليات العنف ضد النساء خلال الفترة بين 1985 و2016، إلى أن ” هذه الزيادة كبيرة ليس فقط بسبب حجمها، لكن أيضا لأنها تنهي المنحى التراجعي المسجل خلال السنوات السابقة ” .

وأوضحت الدراسة أن ” نصف الضحايا كن في سن تراوح بين 15 عاما و35 ” .