نفاد تذاكر حفل ” الرياضة ” و ” روتانا “

نواف السالم(صدى):

أعلن الموقع الإلكتروني المخصص لشراء التذاكر http://www.tathkartkom.com/ ، عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الكبير، قبل ثلاثة أيام من بدء الحفل المقرر إقامته بمناسبة صعود المنتخب لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ويقام الحفل بمشاركة 4 من كبار الفنانين السعوديين وفرقة عالمية، يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر في الصالة الرياضية ” الخضراء ” بالرياض، من الساعة الـ8 مساء.

ويشارك الحضور نخبة من مشاهير كرة القدم العالميين والمحليين، ويحييه كل من محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد ورابح صقر، مع مشاركة الفرقة العالمية 2cellos المتخصصة في عزف الكمان.