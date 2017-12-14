” أرامكو ” تتبنى تطبيق تقني يرصد سلوكيات السائق المرورية

عادل الحربي(صدى):

تسعى شركة ” أرامكو ” لتبني مشروع يحث شركات التأمين على تشجيع أصحاب المركبات ليقوموا بتثبيت نظام تقني يرصد الحالة السلوكية لسائق المركبة ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي ووزارة التخطيط وبإشراف لجنة السلامة المرورية .

ويسمح هذا النظام لشركات التأمين بأن تحصل على تقارير تكشف حالة السائقين وممارساتهم المرورية المُخالفة خلال القيادة مثل السرعة والانحرافات الخطيرة والتوقف المفاجئ بالإضافة إلى السرعة المتهورة في التنقل بين مسارات الطريق والتفحيط و استخدام الجوال أثناء القيادة .

ويساهم هذا المشروع بدوره في خفض تكلفة التأمين ، من خلال احتساب النقاط الإيجابية لسلوكيات السائقين المثالية ومراعاة نسبة التخفيض في بوليصة التأمين وفقاً لسجل السائق المروري .