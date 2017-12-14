تنفيذا لتوجيهات أمير الشمالية بلدية طريف تبدأ بسفلتت حي العزيزية

خالد الضبيبي(صدى):

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الحدود الشمالية قامت بلدية طريف بتكثيف حملات النظافة في جميع احياء المحافظة وتوجيه المقاول بسرعة تنفيذ مشروع اعادة سفلته حي العزيزية كما ان بلدية محافظة طريف تؤكد على حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود امير منطقة الحدود الشمالية محل اهتمام وتقدير لدى منسوبي بلدية طريف و التي تعمل بكامل طاقاتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تطلعات سموه لخدمة المواطنين والمقيمين .