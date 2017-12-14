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اتحاد السهام يعقد اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة اللعبة في القصيم

اتحاد السهام يعقد اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة اللعبة في القصيم
ماجد محمد(صدى):

عقد اتحاد السهام، اليوم الخميس، اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة لعبة السهام لأبناء القصيم بمقر النادي العربي و لممارسة اللعبة هناك.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  ” تويتر ” ، إن هذه الاتفاقية، تأتي سعيًا من اتحاد السهام لنشر اللعبة في كافة أنحاء مناطق المملكة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين الاجتماع قال صفوا صفين قالوا حنا ثنين .. ما اشوف الا واحد يقرا والثاني يتبع وين الباقيين

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