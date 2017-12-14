اتحاد السهام يعقد اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة اللعبة في القصيم

ماجد محمد(صدى):

عقد اتحاد السهام، اليوم الخميس، اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة لعبة السهام لأبناء القصيم بمقر النادي العربي و لممارسة اللعبة هناك.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن هذه الاتفاقية، تأتي سعيًا من اتحاد السهام لنشر اللعبة في كافة أنحاء مناطق المملكة .