جورج وأمل كلوني يعتذران لركاب طائرة على طريقتهما

أماني الغامدي(صدى):

وزع الممثل العالمي جورج كلوني برفقة زوجته أمل ، سماعات خاصة لمنع الإزعاج عن ركاب طائرة استقلاها مع طفليهما من لوس أنجلوس إلى لندن ، حتى لا يتسببا بفوضى تثير إزعاج الركاب .

ولم يكتفيا بذلك ، حيث بادرا بتوزيع ملاحظة قصيرة دونا عليها عبارة ” نعتذر مقدماً ” ، وجاء ذلك بعد إعلان ” جورج ” مُسبقاً أن طفليه تحولا إلى فيلم مرعب منذ أن تخطيا فترة غذاء الحليب وانتقلا لتناول الأطعمة الصلبة ، وهو ما يجعلهما في مرحلة المتعة واللهو والضحك بصوت مرتفع دون النظر إلى الضرر الذي يسبباه للآخرين .