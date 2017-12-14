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جورج وأمل كلوني يعتذران لركاب طائرة على طريقتهما

جورج وأمل كلوني يعتذران لركاب طائرة على طريقتهما
أماني الغامدي(صدى):

وزع الممثل العالمي جورج كلوني برفقة زوجته أمل ، سماعات خاصة لمنع الإزعاج عن ركاب طائرة استقلاها مع طفليهما من لوس أنجلوس إلى لندن ، حتى لا يتسببا بفوضى تثير إزعاج الركاب .

ولم يكتفيا بذلك ، حيث بادرا بتوزيع ملاحظة قصيرة دونا عليها عبارة ” نعتذر مقدماً ” ، وجاء ذلك بعد إعلان ” جورج ” مُسبقاً أن طفليه تحولا إلى فيلم مرعب منذ أن تخطيا فترة غذاء الحليب وانتقلا لتناول الأطعمة الصلبة ، وهو ما يجعلهما في مرحلة المتعة واللهو والضحك بصوت مرتفع دون النظر إلى الضرر الذي يسبباه للآخرين .

 


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