ترامب يهدد بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يتحرك ” الكونجرس “

واشنطن(صدى):

انتهت مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعطاها للكونغرس لبحث الاتفاق النووي الإيراني ، فيما أكد الكونغرس بالتنسيق مع مسؤولي البيت الأبيض أنهم سيحددون موعد لتمديد العقوبات على إيران دون المساس بالاتفاق النووي .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، لم يوضح الكونغرس خططه فيما يتعلق بإعادة فرض العقوبات على إيران قبل الموعد النهائي الذي ينتهي خلال الأسبوع المقبل ،

ومن جانبه ، وجه ” ترامب ” تهديداً بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم يتحرك الكونغرس لإصدار تشريعات جديدة بخصوص الدولة ، حيث علق قائلاً ” إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل مع الكونغرس وحلفائنا سيتم إنهاء الاتفاق ” .