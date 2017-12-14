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القبض على نيجيرية حاولت بيع طفلتيها التوأم

القبض على نيجيرية حاولت بيع طفلتيها التوأم
أبوجا(صدى):

ألقت السلطات الأمنية النيجيرية، القبض على امرأة بعد اتهامها بمحاولة بيع طفلتيها التوأم اللتين لا تزيد أعمارهن عن شهر واحد.

جاء ذلك بعد مزاعم بأنها حاولت بيع بنتيها مقابل 980 دولارًا إلى مشترٍ، هو من أبلغ الشرطة عنها.

وقالت الشرطة، إن المرأة تواجه تهمة الاتجار بالأطفال، وتهمًا أخرى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39926 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يكفينا شدة الفاقه ,,

,, الحمد لله على النعمة اللي حنا فيها ,,

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