القبض على نيجيرية حاولت بيع طفلتيها التوأم
ألقت السلطات الأمنية النيجيرية، القبض على امرأة بعد اتهامها بمحاولة بيع طفلتيها التوأم اللتين لا تزيد أعمارهن عن شهر واحد.
جاء ذلك بعد مزاعم بأنها حاولت بيع بنتيها مقابل 980 دولارًا إلى مشترٍ، هو من أبلغ الشرطة عنها.
وقالت الشرطة، إن المرأة تواجه تهمة الاتجار بالأطفال، وتهمًا أخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39926 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يكفينا شدة الفاقه ,,
,, الحمد لله على النعمة اللي حنا فيها ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22310 ] نشر منذ 18 دقيقة
يا قلبي الله يغنيهم من واسع فضله