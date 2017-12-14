7 أمور إذا فعلها زوجك تأكدي أنه يعشقك

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه حين تدخل المرأة في علاقة ويمضي عليها وقت، تبدأ بالتساؤل ما إن كان الشخص الذي يشاركها فيها هو الرجل المناسب أم لا، خاصة وأن العلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الواقعية ليست سهلة وواضحة كما تبدو في أفلام هوليوود.

في ما يلي، ستجدين بعض المؤشرات التي تدلّ على أن الرجل الموجود في حياتك حالياً يحبك ويسعى إلى بناء علاقة جدية وملتزمة معك.

1- يشاركك بكلّ شيء

حين يحبّ رجلٌ امرأة، يرغب في مشاركتها كلّ شيء، وفي البقاء قريباً منها. سيتحدث معها في كلّ الأمور، عن ماضيه وتجاربه ومشاريعه المستقبلية. كما أنه سيشاركها جميع لحظات سعادته ومصاعبه، ما يثبت لها أنه يحبها.

2- سيمسك بيدها في كلّ مكان

قد ترين أن هذه الحركة عادية بين اثنين تجمعهما علاقة عاطفية وخاصة في أيامها الأولى، ولكن الرجل يحرص على الإمساك بيد المرأة التي يحبّ أمام جميع الناس وفي كل زمان ومكان. يدلّ هذا السلوك على أنه مسرور أنه إلى جانبها وفخور بكونها له. إن كان الرجل الذي تواعدينه لا يترك يدك أبداً، فتأكدي أنك المرأة الوحيدة التي تشغل باله.

3- يخصص لك مساحة كبيرة من وقت فراغه

يميل الرجال في الأوضاع العادية إلى تمضية أوقاتهم مع أصدقائهم. ولكن الرجل الذي يحبّ بحقّ يسعى إلى تمضية كل دقيقة من وقته المتاح إلى جانب حبيبته. وإن كان وقته ضيقاً، فسيسعى إلى إيجاد بعض اللحظات التي تجمعه بها.

4- يضحّي من أجلك دون أن تطلبي منه

يرى الرجل الذي يحبّ امرأة أنه مسؤول عن حمايتها خاصة في الأوقات الصعبة التي تعيشها. بمعنى آخر، الرجل العاشق حاضر لفعل أي شيء يعيد إليك ابتسامتك. سيجد دائماً وقتاً ليكون إلى جانبك مهما كان وقته مشحوناً.

5- سيقاتل من أجل حبّك

حين تحصل بينكما مشاكل وخلافات، لن يدعها أبداً تتراكم وتزعجكما. سيجلس أمامك ويتحدث عنها بالتفاصيل ولن يهرب منها أبداً. الرجل الذي يحبك سيفعل أي شيء لمراضاتك، وليضمن استمرارية العلاقة بينكما على أسس متينة.

6- سيتحدث معك بصدق

الرجل الذي يحب لا يتلاعب بالمرأة التي يحبها ولا يكذب عليها. في جميع الأحوال، سيفضل قول الحقيقة مهما كلفه الأمر، وسيعبّر لك عن آرائه بصراحة في أي مسألة حتى لو اختلف معك.

7- سيحترم قراراتك

الرجل العاشق يحترم قرارات وخيارات محبوبته والحدود التي ترسمها في حياتها على المديين القريب والبعيد. سيعاملك على أنك مساوية له ولن يجبرك على فعل أي شيء لا تريدينه.