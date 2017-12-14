الآثار المصرية تعلن 4 اكتشافات جديدة في الوجه القبلي

القاهرة(صدى):

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفي وزيري، أن البعثة الأثرية السويدية المصرية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة نجحت في الكشف عن 4 دفنات سليمة لأطفال تعود لعصر التحامسة الأسرة الثامنة عشر.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، إن الدفنات 4 المكتشفة بجبل السلسلة، تتكون من دفنة محفورة في الصخر لطفل صغير يتراوح عمره ما بين العامين والثلاثة، وأن المومياء الخاصة مازالت تحتفظ باللفائف الكتانية ويحيط بها بعض المواد العضوية من بقايا تابوت خشبي متآكل.

كما نجحت البعثة النمساوية في التل الأثري بمنطقة كوم أمبو في الكشف عن جزء من جبانة تعود لعصر الانتقال الأول، في حين عثرت البعثة المصرية السويسرية العاملة بمدينة أسوان على تمثال غير مكتمل يعود للعصر اليوناني الروماني.