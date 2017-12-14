” الخضيري ” يحذر من الماء الحار والإفراط في الفيتامينات

حمود العنزي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات ، من استخدام الماء الحار مباشرًة على الجلد ، حيث أنه يتسبب في تشققات ، حيث أن الجلد يتمدد بالحرارة وينكمش بعدما يجف ثم يعود للتمدد مرة أخرى بما يسبب التشقق .

ونصح ” الخضيري ” بالحصول على الفيتامينات من الغذاء الطبيعي بدلًا عن الكبسولات ، حيث أن زيادة الفيتامينات في الجسم عن المعدل الطبيعي يمكن أن تسبب التسمم وبالتالي تدمر الكلى ، وقد يؤثر ذلك على الكبد سلبًا ،