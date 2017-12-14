القبض على مدرس فرنسي يسرق أغراض التلاميذ
وجه مجموعة من التلاميذ اتهامًا لأستاذهم في فرنسا بأنه يسرق أموالهم ، حيث قام بتفتيش جيوب معاطفهم وحقائبهم للحصول على ما بداخلها من أموال وهواتف نقالة وأغراض ثمينة ، بعد خروج التلاميذ لساحة المدرسة وقت الاستراحة .
ومن جانبها ، فتحت الشرطة تحقيقًا مع الأستاذ الذي يبلغ 54 عامًا بعدما ألقت القبض عليه مُتلبسًا ، حيث اتضح أنه كان يدرس مادة الإحصائيات في مدرسة تابعة للمعهد الفرنسي للعمل الاجتماعي بمدينة ” مونروج ” ، وكان يستغل الطلاب ويلهيهم للسطو على ممتلكاتهم حتى راودتهم الشكوك وتقدم 10 من بينهم بالشكوى لدى مصالح الشرطة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23993 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ههههههههههه
أتعاب المهنة😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39930 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعقب ياالحرامي ,,