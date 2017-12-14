قبل إنطلاق كأس العالم 2018 .. زيادة أسعار الخدمات في روسيا

طلال الغامدي(صدى):

ازدادت أسعار الخدمات في روسيا قبل ستة أشهر من انطلاق كأس العالم 2018، حيث رصدت إحدى وسائل الإعلام، أسعار الإيجارات اليومية الخاصة بالإقامة.

وبلغت أسعار الشقق في نيجني نوفجورود في المتوسط 3.711 روبل يوميًا حوالي 53 يورو، وفي موسكو3.459 روبل وكالينينجراد 2.927. ثم سامارا 2.843 روبل.

وفيما يتعلق بأسعار الغرف في الفنادق، ستكون في العاصمة أعلى؛ الحد الأقصى للفئة الفاخرة في موسكو 650 ألف روبل 9400 يورو تقريبًا، في حين سيتم تأجير أرخص الغرف المزدوجة بـ 3480 روبل حوالي 50 يورو.