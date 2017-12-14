بلدية ” هروب ” توقف مستحقات شركة لمشروع المياه لم تنفذ اتفاقها

تركي السالم(صدى):

أصدر رئيس بلدية هروب المهندس أحمد الحكمي قراراً بإيقاف مستحقات الشركة المنفذة لمشروع المياه بالمنطقة ، بسبب عدم تنفيذها لإجراءات المشروع التي تتمثل في إعادة سفلته طرقات المراوة و العرقة وبقية طرق هروب .

وجاء ذلك بعدما قامت الشركة بحفر الشوارع والطرقات لتمديدات المياه ، ولم تقم بعد ذلك بإعادة سفلته الطرقات وفقاً للعقد المبرم معها ، وهو ما سبب الأذى للمواطنين ومرتادي الطرق بسبب إتلاف الحفريات لمركباتهم .

وكانت الشركة قد أبدت استعدادها لإعادة سفلتة الشوارع لتعود لما كانت عليه خلال أسبوع فقط من الآن .