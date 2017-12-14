اندلاع حريق في محطة للوقود بجدة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في محطة للوقود بشمال جدة، اليوم الخميس، بسبب التماس كهربائي.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد باندلاع حريق في محطة وقود بحي البساتين في شمال جدة، وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث والتأكد من توفر أنظمة السلامة، ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات بفضل الله وبحمدة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اندلاع حريق بمحطة وقود بجدة – البساتين بسبب التماس كهربائي بأسلاك مرتبطة بخزان الوقود، والجهات المختصة باشرت الحادث للتأكد من جوانب السلامة ولا إصابات ” .