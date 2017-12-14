” تعليم محايل ” يوجه بصرف مكافآة مالية لطلاب وطالبات المنطقة

أبها(صدى):

صدق مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم على قرار صرف مكافآت لطلاب وطالبات تعليم المنطقة ، بمبلغ مالي يصل إلى 52.975.100 ريالًا ، بشهر محرم وصفر وربيع الأول للعام الهجري 1439 .

ومن جانبه ، أكد ” آل شريم ” على أن المبلغ المالي سيتم إيداعه في حساب كل أولياء أمور الطلاب والطالبات في غضون يوم الإثنين الماضي ، موجهًا الشكر إلى الجهات الداعمة والتي كان على رأسها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين .

وأشاد بحرص وزير التعليو ونائبه والمسؤولين بالوزارة بشكل عام على جهودهم المستمرة في متابعة ما يخدم ويعزز من العملية التعليمية في محايل وغيرها من مناطق المملكة ، فضلًا عن الدور البارز للقائمين على نظام المنح والإعانات والمكافآت المالية من أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشئون المالية .