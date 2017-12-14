” خطوط المملكة ” تتسلم الطائرة الـ20 من إرباص

حمود العنزي(صدى):

تسلمت خطوط المملكة، أمس الأربعاء، الطائرة رقم 20 والأخيرة، من طراز إرباص A330-300 الإقليمية ليكتمل بذلك استلام جميع الطائرات من هذا الطراز الحديث، والذي تعد المملكة أول مشغل له على مستوى العالم.

وكان مدير عام الخطوط الجوية العربية بالمملكة، المهنس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من القيادات في استقبال الطائرة عند وصولها مطار الملك عبدالعزيز قادمة من مقر مجموعة إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية.

وفور توقف الطائرة، صعد إليها مدير عام الخطوط السعودية والمشاركون في الاستقبال، حيث رحب بهم قائد الطائرة الكابتن إسماعيل بخاري ومساعده الكابتن رامي الخربوش.