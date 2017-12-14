  • الخميس 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تفاصيل رحلة ترميم مخطوطات ووثائق تعود لأكثر من 900 عام

تفاصيل رحلة ترميم مخطوطات ووثائق تعود لأكثر من 900 عام

تفاصيل رحلة ترميم مخطوطات ووثائق تعود لأكثر من 900 عام
حمود العنزي(صدى):

تمكنت مكتبة الملك فهد من ترميم عدد كبير من الوثائق والمخطوطات التي تعود لأكثر من 900 عام ، عن طريق غاز الأوزون الذي يساهم في حفظها من التلف بسبب مرور العصور ، مما يحقق الاستفادة منها لفترات أطول مستقبلًا .

وكشف مدير إدارة الترميم بالمكتبة فهد عبدالله الأحمد ، أن أقدم مخطوطة تم ترميمها تعود إلى القرن الرابع الهجري ، وعملية الترميم تتم دون أن يضيف العامل كلمات أو حروف زائدة لأن هذا يوقعه في جريمة التزوير .

ويصل عدد العاملين في مركز الوثائق والمخطوطات إلى ما لايتجاوز 5 أفراد على درجة كبيرة من الكفاءة ومستوى مؤتفع من التأهيل يمنحهم قدرة العمل بقوة تعادل 12 شخص ، حيث يحرصوا على تؤميم وتعقيم وتصوير أكثر من 12 ألف مخطوطة وعشرات الآلاف من الوثائق العتيقة ومجموعة كبيرة من المواد التاريخية ، ويعود سر جودة عملهم إلى حبهم وتفانيهم فيه .

وأوضح ” الأحمد ” أن عملية الترميم تتم بعدما تصل المواد من الجهات الحكومية إلى المركز ويتم فحصها وفق آلية احترافية دقيقة عبر ست مراحل ، تبدأ بالتعقيم ومن ثم المعالجة وبعد ذلك عملية الترميم ، فضلاً عن الميكروفيلم والتصوير الرقمي ، وانتهاءًا بمرحلة التجليد .

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *