إمام الحرم المكي يكرم حفاظ وحافظات خيركم

نايف السالم(صدى):

كرم إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور فيصل جميل غزاوي طلاب وطالبات حلقات مجمع الايمان المسائي التابع لجمعية خيركم بجدة وذلك بحضور مدير المجمعات المسائية الأستاذ صديق خوجة و أولياء أمور المكرمين والمكرمات وأهالي الحي.

وفي كلمته خلال مناسبة تخريج 12 حافظ وحافظة أثنى غزاوي على حلقات القرآن الكريم وعلى القائمين عليها مبيناً أن هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها اتخذت كتاب الله دستوراً لها ، ونهج ولاة أمر هذا الوطن كان ولايزال نشر وتعليم القرآن ، واكرام حفظته الذين هم أهل الله وخاصته.

من جهته عبّر مدير مجمع الايمان الشيخ عبدالله برعيه عن سعادته بتخريج الحفاظ والحافظات وأشار إلى أن هذه الانجازات لم تكن لولا جهود المخلصين من أبناء المجمع والذين وجدوا تكاتفاً وتعاونا كبيراً من أسر الطلاب والطالبات.

هذا ويضم مجمع الايمان المسائي والذي انطلقت حلقاته في العام 1419هـ 500 طالب وطالبة يتوزعون على 34 حلقة قرآنية ، وحصدت طالبتان من حلقاته قبل شهرين المركز الثالث والتاسع على مستوى حافظات القرآن بجدة .