” ليفانتي ” يهتم بالمهاجم محمد السهلاوي
أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي ليفانتي الإسباني، بمهاجم النصر، اللاعب محمد السهلاوي.
وأشارت تلك التقارير، إلى أن النادي يريد تدعيم الناحية الهجومية في الفريق، واللاعب موجود في حسابات النادي، لكن ليس كخيار وحيد، حيث يتم المفاصلة بينه وبين مهاجم آخر، وهو العاجي سيدو دومبيا.
ويشارك ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز الـ 15 في المسابقة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه بيندمو
عادل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه
Sami[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 20 دقيقة
بالعافية عليهم
ابو وليد[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههه شويه دعايه يمكن يصحى من النوم خله يطلع من النصر اتحدى اذا تعاقد معاه فريق من الدرجه الثانيه