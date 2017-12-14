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” ليفانتي ” يهتم بالمهاجم محمد السهلاوي

” ليفانتي ” يهتم بالمهاجم محمد السهلاوي
ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي ليفانتي الإسباني، بمهاجم النصر، اللاعب محمد السهلاوي.

وأشارت تلك التقارير، إلى أن النادي يريد تدعيم الناحية الهجومية في الفريق، واللاعب موجود في حسابات النادي، لكن ليس كخيار وحيد، حيث يتم المفاصلة بينه وبين مهاجم آخر، وهو العاجي سيدو دومبيا.

ويشارك ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز الـ 15 في المسابقة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6007 ] نشر منذ 33 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه بيندمو

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 20 دقيقة

بالعافية عليهم

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 11 دقيقة

هههههههههههههههههه شويه دعايه يمكن يصحى من النوم خله يطلع من النصر اتحدى اذا تعاقد معاه فريق من الدرجه الثانيه

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