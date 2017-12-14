إبراهيموفيتش يستمر في هجومه على غوارديولا

ماجد محمد(صدى):

أطلق اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصريحات نارية بعد موقعة أولد ترافورد يوم الأحد الماضي التي شهدت فوز مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا 2/1 على ” الشياطين الحمر ” بقيادة جوزيه مورينيو في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية اليوم، عن كيفية رحيله عن برشلونة، إنه ” الإسباني بيب غوارديولا ” لم يكن المدرب الأسوأ الذي عملت تحت إمرته، ولكنه بكل تأكيد كان الأقل رشدًا وذلك لأن الرجل هو من يعمل على حل مشكلته “.

وأضاف: ” لقد قلت لغوارديولا إنه يضحي باللاعبين من أجل ميسي، وقد أخبرني أنه يتفهم ما أقول، بعد ذلك أجلسني على مقاعد البدلاء في المباراة التالية ثم في المباراتين التاليتين أيضًا “.

وتابع النجم السويدي قائلًا: ” لقد اعتقدت أنه قام بحل المشكلة على هذا النحو، بعد ذلك امتنع عن الكلام معي أو النظر إليّ، لقد كنت أدخل غرفة خلع الملابس فيخرج هو منها، وكنت أذهب للقائه فأجده ذهب إلى مكان آخر، لقد أدركت حينها أن هناك شيئًا لا علاقة له بكرة القدم” .

وأكمل إبراهيموفيتش قائلًا: ” لم يقم بحل مشكلته معي، أتذكر في يومي الأول (في برشلونة) أنه قال لي إن لاعبي برشلونة لا يأتون إلى المران في سيارة فيراري أو بورش ” .

واختتم اللاعب الدولي السابق قائلًا: “ لقد أصدر حكمه عليّ، ولكن إذا لم تكن تعرف شخصًا ما فإنك لا يمكن أن تصدر حكمك عليه، لقد كانت لي تجربة معه ولا أعرف شيئًا عن تجارب الآخرين، ولكنني قرأت أن نفس الشيء حدث مع ماريو ماندزوكيتش وصامويل إيتو ” .